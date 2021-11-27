Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

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