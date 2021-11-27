Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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