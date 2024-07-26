Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert Avusturya kampına katıldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert Avusturya kampına katıldı

Galatasaray'ın Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden transfer ettiği sağ bek oyuncusu Elias Jelert, Avusturya kampına dahil oldu. Jelert, kulüp yetkilileri ve yöneticiler tarafından kamp otelinde karşılandı ve başarı dilekleri ile karşılandı.

26.07.2024 01:41
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Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampına dahil oldu.

Danimarka'nın Kopenhag Kulübünden kadroya katılan 21 yaşındaki sağ bek, önce uçakla Avusturya'nın Salzburg kentine, ardından da kara yoluyla Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına geldi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün eşlik ettiği Jelert'i kamp otelinde, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile kulüp yetkilileri karşıladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise otelde kulüp başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'un Jelert'e "Hoş geldin" diyerek başarı dilediği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert Avusturya kampına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert Avusturya kampına katıldı - Son Dakika
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