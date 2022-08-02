Fredrik Midtsjö: Şampiyonluk kazanmaya geldim - Son Dakika
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Fredrik Midtsjö: Şampiyonluk kazanmaya geldim

02.08.2022 12:27
Fredrik Midtsjö: Şampiyonluk kazanmaya geldim

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, "Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum.

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, "Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim" dedi.

Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı. Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan transfer edilen Fredrik Midtsjö, sağlık kontrollerinin ardından Nef Stadyumu'nu ve müzeyi gezdi. Kendisini 2025 yılına kadar sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Fredrik Midtsjö, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fredrik Midtsjö: Şampiyonluk kazanmaya geldim - Son Dakika

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