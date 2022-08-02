Fredrik Midtsjö: "Galatasaray etkileyici bir kulüp" - Son Dakika
Üye Girişi

Fredrik Midtsjö: "Galatasaray etkileyici bir kulüp"

02.08.2022 11:57
Fredrik Midtsjö: "Galatasaray etkileyici bir kulüp"

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum.

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim" dedi.

Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö'yü kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelen başarılı futbolcu, stadı ve müzeyi gezdi.

Kendisini 2025'e kadar sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki oyuncu, duygularını kulüp televizyonu ile paylaştı.

Midtsjö, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Norveçli futbolcu Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Midtsjö transferini duyurdu Galatasaray, Midtsjö transferini duyurdu
Kaynak: İHA

Fredrik Midtsjö, Galatasaray, Nef, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fredrik Midtsjö: 'Galatasaray etkileyici bir kulüp' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:17:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fredrik Midtsjö: "Galatasaray etkileyici bir kulüp" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement