SPOR Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim - Son Dakika
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SPOR Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim

15.07.2022 11:31

SPOR Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim"Çok çalışmamız ve bugüne odaklanmamız gerekiyor""Önemli olan lig maçlarına hazır bir şekilde girmek""Nerede ihtiyaçları varsa orada görev almaya hazırım""Kulüp ve taraftarlar inanılmaz"Serhan TÜRK / GRAZ (Avusturya),(DHA) -...

SPOR Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim

"Çok çalışmamız ve bugüne odaklanmamız gerekiyor"

"Önemli olan lig maçlarına hazır bir şekilde girmek"

"Nerede ihtiyaçları varsa orada görev almaya hazırım"

"Kulüp ve taraftarlar inanılmaz"

Serhan TÜRK/ GRAZ (Avusturya),(DHA) - Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'da Porto'dan transfer edilen Sergio Oliveira, açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekipte olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sergio Oliveira, "Kulüpteki herkese teşekkür ederim, beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. Gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde bazı şeyleri kutlayabiliriz. Ama tabi hem bireysel hem de takım olarak kendimizi zorlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOK ÇALIŞMAMIZ VE BUGÜNE ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR"

Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kötü geçirmesi ve yeni sezon hedefleriyle ilgili soru üzerine, "Geçen sezon önemli değil. Futbolda dün ve yarın da önemli değil. Önemli olan bugündür. Bizim bireysel olarak da takım olarak da çok çalışmamız gerekiyor ve bugüne odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN LİG MAÇLARINA HAZIR BİR ŞEKİLDE GİRMEK"

Sergio Oliveira, hazırlık maçlarındaki performansı hakkında, "Öncellikle bu kendi aramızda çözmemiz gereken şeyler. Biz öncelikle fiziksel olarak kendimize odaklanacağız. Bu daha ikinci maçımız. Önemli olan lig maçlarına hazır bir şekilde girmek. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Sergio Oliveira, Galatasaray'ı tercih etme sebebiyle ilgili yöneltilen soruya ise şöyle yanıt verdi: "Şampiyonluklar kazanmak için geldim."

"NEREDE İHTİYAÇLARI VARSA ORADA GÖREV ALMAYA HAZIRIM"

Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyeceğini kaydeden Oliveira, "8 numarada daha rahatım fakat ben takımıma her türlü yardım etmeye hazırım. Nerede ihtiyaçları varsa orada görev almaya hazırım" dedi.

"KULÜP VE TARAFTARLAR İNANILMAZ"

Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilgili ise şunları dile getirdi: "Daha önce Galatasaray'a karşı oynadım. Ne beklediğimi biliyorum. Sıcak karşılanacağımı umuyorum. Daha önce burada oynayan oyuncularla da konuştum. Hepsi inanılmaz şeyler söyledi. Aklımda şüphe kalmadan buraya geldim. Bahsettikleri gibi kulüp ve taraftarlar inanılmaz."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim - Son Dakika

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