Galatasaray\'ın Yenilmezlik Serisi 36 Maça Çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray'ın RAMS Park'taki yenilmezlik serisi 36 maça çıktı. Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yı sahasında konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de devam etti.

RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 36 lig müsabakasında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, böylece iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.