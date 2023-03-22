Milli takıma davet edilmeyen Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, özel terapist eşliğinde çalışmalara devam ediyor

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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, performansını arttırmak ve bir an önce form tutmak için tuttuğu özel fizyoterapist ile milli arada eksiklerini kapatmayı hedefliyor.

FİZYOTERAPİST TUTTU

Sporx'in haberine göre, Nicolo Zaniolo'nun lige verilen arada kendisine özel fizyoterapist tuttuğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da milli aradan sonra tamamen hazır olması beklenen 23 yaşındaki İtalyan yıldızı Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Galatasaray formasını 2'si resmi maç olmak üzere 4 kez giyen Nicolo Zaniolo, üç gol sevinci yaşadı. Hücum oyuncusunun iyi performansı kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

"HENÜZ FİT DEĞİL"

Zaniolo hakkında açıklamalar yapan Roberto Mancini, "Nicolo Zaniolo'yu milli takıma çağırmadık çünkü yeni iyileşti ve henüz fit durumda değil. Galatasaray'da henüz 90 dakikalık bir maç oynamadı ama oynar ve iyi de performans gösterirse, takıma çağıracağız" demişti.