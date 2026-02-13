Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, belgesel çekimi kapsamında büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.
Çekimler sırasında çocukluk anılarını tazeleyen Yunus Akgün, mahalledeki eski arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi. Yıldız futbolcunun samimi görüntüleri dikkat çekti.
Akgün'ün ziyareti mahallede büyük heyecan yaratırken, genç futbolcuya sevgi gösterisinde bulunuldu. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?