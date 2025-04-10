Galatasaray\'ın yıldızından dikkat çeken ifadeler: Psikolojik destek alıyorum

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı kalecisi Günay Güvenç, kulübün resmi youtube kanalına samimi açıklamalarda bulundu.

Meslektaşı Muslera'yı da öven Günay, "Keşke önceden birlikte çalışsaydık. Birbirimize çok iyi geldiğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORUM"

Futbolcular için psikolojik desteğin önemine de vurgu yapan file bekçisi, "Negatif enerjisi olan insanları etrafımda bulundurmam. Psikolojik desteğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ülkemizde bazen bu destek farklı görülüyor. Bence oraya gitmek güçlü olmak demektir. Zaafını, neye ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Ben yıllardır alıyorum" dedi.