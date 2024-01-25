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Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Kerem Aktürkoğlu'nun 2 golü ve Mauro Icardi'nin bir golüyle Galatasaray galip geldi. İstanbulspor'un tek golünü ise Sambissa attı. Maçta Mamadou kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Galatasaray, İstanbulspor\'u 3-1 Mağlup Etti
25.01.2024 - 22:06,
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Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kaleci Alp Arda'nın ıskaladığı top arka direkte Sambissa'nın önüne düştü. Sambissa'nın sektirdiği topa altıpasın içinde Icardi'nin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. Yapılan VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

74. dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine yaptığı ortada İstanbulspor savunmasının uzaklaştırdığı topa Torreira ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya gitti.

79. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

88. dakikada Mendy Mamadou'nun Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadelede yaptığı müdahale sonrası hakem Bahattin Şimşek sarı kartını çıkardı. VAR uyarısıyla yapılan inceleme sonrasında Bahattin Şimşek bu kez doğrudan kırmızı kartını çıkararak Mamadou'yu oyundan ihraç etti.

90+1. dakikada Halil'in sağ taraftan ceza sahası içine çevirdiği top Kerem Aktürkoğlu'ndan sekerek arkaya açılan topa Mauro Icardi hareketlendi. Penaltı noktasında topu kurtaran Icardi, kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, sağ tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz (Berkan Kutlu dk. 90), Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay (Ndombele dk. 64), Tete (Mauro Icardi dk. 46), Dries Mertens (Eyüp Aydın dk. 82), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Halil Dervişoğlu dk. 81)

Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Vefa Temel dk. 80), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Rroca dk. 80), Vorobjovas, Loshaj (Traore dk. 87), Ndao (Mamadou dk. 66), Emir Kaan Gültekin (Jackson dk. 87)

Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Kubilay Köylü, Racine Coly, Özcan Şahan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 36 pen. ve dk. 79), Mauro Icardi (dk. 90+2 pen.) (Galatasaray), Sambissa (dk. 28) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Mamadou (dk. 89) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Galatasaray), Muammer Sarıkaya, Okan Erdoğan, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Alp Arda (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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