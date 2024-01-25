Galatasaray, İstanbulspor\'u zor da olsa yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor karşısında zorlanmasına rağmen son bölümde attığı gollerle galibiyete uzandı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Patrick Sambissa'nın 28. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşün Galatasaray, 36. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle rakibine karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikasında penaltıdan Mauro Icardi ile iki gol daha bulan sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Elde ettiği galibiyetle puanını 57'yı çıkartan Galatasaray, aynı puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Maç sonunda galibiyet "üçlü"sünü teknik direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit yaptırdı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik heyet ve futbolcuları sahada omuz omuza durarak, taraftarlarla Galatasaray marşları söyledi.

Ligde son 10 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasında 28 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde 11'de 11 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 11. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun 12. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 12. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 3 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Milli futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılı takımın son 3 frikik golünü atan isim oldu.

Icardi golle döndü

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, golle sahalara dönüş yaptı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Tete'nin yerine oyuna giren Arjantinli yıldız futbolcu, kazanılan penaltı atışanda 90+2. dakikada topun başına geçti. Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Süper Lig'de 6 maç aradan sonra ağları havalandıran Icardi, bu kulvardaki gol sayısını da 13'e çıkardı.

İstanbulspor'un golü iptal edildi, Galatasaray penaltı kullandı

Karşılaşmada ilk yarının son bölümünde İstanbulspor'un attığı gol iptal edilirken, Galatasaray lehine verilen penaltı golle sonuçlandı.

Müsabakanın 33. dakikasında hızlı gelişen İstanbulspor atağında Ndao uzun süre taşıdığı topu, Galatasaray ceza sahasında Emir Kaan Gültekin ile buluştururken, bu futbolcu da röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Bahattin Şimşek, gol pozisyonu öncesinde İstanbulspor ceza sahasında gerçekleşen ve Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu saha kenarında tekrar izledi. Şimşek, pozisyonda Ali Yaşar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle İstanbulspor golünü iptal etti ve Galatasaray lehine penaltı verdi.

Maçın 36. dakikasında penaltıyı kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu.

Bu arada maçın 67. dakikasında Galatasaray'ın Mauro Icardi ile bulduğu gol, VAR odasından yapılan uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mendy kırmızı kart gördü

İstanbulspor'da Mendy, maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakem Bahattin Şimşek, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahale sonrasında Mendy'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Montella da maçı takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı statta izledi.

İtalyan teknik adam, A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile maçı takip etti.