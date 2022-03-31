Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

31.03.2022 15:40
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasına VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasına VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde durulduğu aktarıldı.

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli'nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildiği kaydedildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mustafa Muhammed'in durumunun yapılacak MR ve tetkikler sonucunda netlik kazanacağı kaydedildi.

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin hazırlanan bireysel program dahilinde çalıştığı, izinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan Sacha Boey'in karantina dönemini yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye döneceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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