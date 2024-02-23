Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki basketbolcu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Radebaugh'a gösterdiği mücadele ve emekleri için teşekkür eden Galatasaray, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

23.02.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki basketbolcu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray ile ligde 16 maçta görev alan Radebaugh, 7.9 sayı, 4.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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