Galatasaray, Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında tecrübeli oyuncusu Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı. Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'na seçilen Vanloo'ya başarılar dileyen kulüp, 2024/25 sezonunda da Galatasaray formasıyla üstün performans sergilemesini temenni etti. Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Vanloo, 12.7 sayı, 2.6 ribaunt ve 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

21.07.2024 21:55
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

Kaynak: AA

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