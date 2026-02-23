Galatasaray Juventus Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Galatasaray Juventus Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Juventus Maçına Hazırlanıyor
23.02.2026 20:49
Galatasaray, Juventus ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Victor Osimhen takımla birlikte çalışırken, sarı-kırmızılı takım çalışmalarını tam kadro olarak sürdürdü.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Spor

