Galatasaray Kadın Basketbol, Janelle Salaün'ü Transfer Etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Janelle Salaün'ü transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre milli basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen Janelle, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 13,4 sayı, 4 ribaunt, 1,1 asist ve 1,1 top çalma ortalaması yakaladı.
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