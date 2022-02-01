Üye Girişi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak - Son Dakika

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak

01.02.2022 11:23
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında yarın İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grupta 5. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında grubun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beretta Famila Schio 76-73 kazanmıştı.

YORUMLAR
500

Beretta Famila, Galatasaray, basketbol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli, Sezen Aksu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü
11:05 1 Şubat Salı gününe yükselişle başlayan dolar 13,38'den işlem görüyor
10:57 Everton gece yarısı süper yıldızları kadrosuna kattı
10:56 Son Dakika! Bahçeli'den İngiliz büyükelçi ile yemek yiyen İmamoğlu'na tepki: Görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mıydı?
10:56 Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi
10:45 Kurye sektöründe eylemlerin biri bitiyor, biri başlıyor! Bir zam talebi de Yurtiçi Kargo işçilerinden
10:39 Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 11:29:58. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement