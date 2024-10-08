Galatasaray Kadın Basketbol Takımı FIBA'ya Açılıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Ferrol'e konuk olacak.
A Malata Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in grubunda Sportiva Azoris Hotels (Portekiz) ve KP TANY Brno (Çekya) da bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, 2 kez şampiyonluk yaşadığı organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
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