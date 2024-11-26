Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Son Maçına Çıkıyor

Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası'nda KP TANY'yi ağırlayacak, liderlik için sahaya çıkıyor.

26.11.2024 10:16
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Çekya'nın KP TANY ekibini ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

KP TANY ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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