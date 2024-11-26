Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Çekya'nın KP TANY ekibini ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantiledi.
KP TANY ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Son Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?