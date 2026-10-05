Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sportif direktörlüğe Ercan Özer getirildi

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sportif direktörlüğe Ercan Özer getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda sportif direktörlük görevine Ercan Özer getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin denildi ve başarılarla dolu bir kariyer dilendi.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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