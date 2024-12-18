Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Roma'ya 3-0 Yenildi

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GALATASARAY Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı hafta maçında deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup oldu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı hafta maçında Roma ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tre Fontane Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Shona Shukrula düdük çaldı. Shona Shukrula'nın yardımcılıklarını Linda Schmid ve Ceri Louise Williams üstlendi. Roma, 9'uncu dakikada Alice Corelli, 82'nci dakikada Rossana Ventriglia ve 90+3'üncü dakikada Elena Linari'nin attığı gollerle maçı 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından 9 puana yükselen Roma, grubu 3'üncü sırada tamamladı. 6 maç sonunda puanla tanışamayan Galatasaray ise son sırada yer aldı.