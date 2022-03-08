Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Spasojevic'i transfer etti - Son Dakika

Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli futbolcu Dajana Spasojevic'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekibin, Ukrayna'nın Zhilstroy-1 takımından 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Dajana Spasojevic'i transfer ettiği belirtilerek, "Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyen başarılı oyuncu, farklı yaş kategorilerinde 24 resmi maçta görev aldı. Dajana Spasojevic'e 'hoş geldin' der, Galatasaray forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.