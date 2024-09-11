Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Galatasaray, ev sahipliği yaptığı organizasyonda Kosova takımını set vermeden geçti.

11.09.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda Kosova ekibi KV Drita'yı 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Galatasaray, İstanbul'da ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde Kosova'nın KV Drita takımı ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, parkeden 25-8, 25-12 ve 25-7'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Balkan Kupası'nda ilk 2 maçını kazanan Galatasaray finale yükseldi. Kupada bugün oynanan diğer mücadelede ise Yunan ekibi PAOK, Bosna Hersek'ten ZOK Igman takımını 3-0 (25-12, 25-9, 25-19) mağlup etti.

Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, istanbul, Güncel, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:39:30. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement