Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Çerağ Düzeltir'i Transfer Etti
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, libero Çerağ Düzeltir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çerağ Düzeltir'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki libero ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: AA
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