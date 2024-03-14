Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma, top çalma çalışması ve çift kale maç yapıldı. Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, takımla birlikte antrenmana katıldı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

14.03.2024 20:43
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, top çalma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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