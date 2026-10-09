Galatasaray Kasımpaşa\'yı 3-1 yendi, Barış Alper taraftar çağrısına uyup sahaya döndü

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, maçtan sonra sarı-kırmızılı taraftarların isteğini kırmadı ve soyunma odasından döndü ve onların yanına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcuları galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kale arkasında tribünün olduğu yere giden futbolcular, kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.

Öte yandan karşılaşmada gol de atan Barış Alper Yılmaz'a taraftarlar ayrı sevgi gösterisinde bulundu. Bütün futbolcular soyunma odasına girdikten sonra Galatasaraylı taraftarlar, Barış Alper'in tekrar sahaya çıkması için tezahüratlarda bulundu. Bir süre sonra sahaya dönen Barış Alper Yılmaz, kale arkasında bölüme giderek taraftarları selamladı.