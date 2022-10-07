Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

07.10.2022 13:30
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp, top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanda boğazındaki iltihaptan dolayı Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Galatasaray Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı Kayserispor deplasmanda kazanmak istiyor Kayserispor deplasmanda kazanmak istiyor 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement