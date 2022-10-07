Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılıp, top kapma çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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