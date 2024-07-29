Galatasaray, Kazımcan Karataş\'ı Orenburg\'a kiraladı

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Galatasaray, genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ı Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'da forma giyen Kazımcan, sezonun ikinci yarısını MKE Ankaragücü'nde geçirmiş ve 12 karşılaşmada görev yapmıştı.