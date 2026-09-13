Galatasaray-Kocaelispor ilk yarısı 0-0 bitti, Deniz Gül'ün golü VAR'dan döndü - Son Dakika
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Galatasaray-Kocaelispor ilk yarısı 0-0 bitti, Deniz Gül'ün golü VAR'dan döndü

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor'un karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Galatasaray, 15. dakikada Deniz Gül'ün kafa golünün VAR incelemesi sonucu iptal edilmesiyle ilk yarıda öne geçme fırsatını kaçırdı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leao, Deniz Gül

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Sissoho, Show, Berkan Kutlu, Sousa, Agyei, Aye

Sarı kart: Dk. 22 Dijksteel (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlığı kornere gönderdi.

15. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Torreira'nın uzaktan vuruşunda kaleci Serhat'tan seken topa altıpas üzerinde Deniz Gül dokundu. Bu pozisyon sonrasında penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Leao, bekletmeden meşin yuvarlağın dibine girdi. Zoukrou'nun uzaklaştıramadığı topu Deniz Gül, altıpas içinde kafa vuruşuyla tamamladı. Hakem Atilla Karaoğlan, sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi. Karaoğlan, Torreira'nın şutu sonrası Deniz Gül'ün kaleci Serhat'a faul yaptığını gerekçe göstererek golü iptal etti.

24. dakikada Sanchez'in pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Kocaelisporlu Haidara'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

31. dakikada Leao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Gül, Zoukrou ve Maglica'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uzak direkten dönen topu ceza yayı içinde önünde bulan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

38. dakikada Aye'nin pasında topla buluşan Agyei, sol kanattan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğe çarpıp auta gitti.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasının gerisindeki Yunus Akgün'e pasını aktardı. Yunus'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Leao, ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Portekizli oyuncunun vuruşunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray-Kocaelispor ilk yarısı 0-0 bitti, Deniz Gül'ün golü VAR'dan döndü - Son Dakika

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