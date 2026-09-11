Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı

Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, sarı-kırmızılıların yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla tamamlanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı - Son Dakika

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