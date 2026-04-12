Galatasaray-Kocaelispor Maçında İlk Yarının Özeti - Son Dakika
Galatasaray-Kocaelispor Maçında İlk Yarının Özeti

12.04.2026 21:04
Galatasaray, Kocaelispor'u 1-0 önde kapattı. Gol Sane'den geldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Sissoho, Show, Keita, Nonge, Serdar Dursun, Agyei

Gol: Dk. 30 Sane (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 23 Nonge (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki maçta Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.

28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Kocaelispor Maçında İlk Yarının Özeti - Son Dakika

