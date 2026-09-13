Galatasaray, Kocaelispor'u 2-0 yenerek 3 maçlık kötü serisini bitirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları konuk ettiği Kocaelispor'u 3 maç sonra mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmayla birlikte Körfez ekibine karşı kötüsü serisini sona erdirdi. Bu maç öncesinde rakibine karşı son galibiyetini 21 Eylül 2008 tarihinde deplasmanda 4-1'lik skorla elde eden Aslan, böylece 3 maç sonra yeşil-siyahlıları mağlup etmeyi başardı. Cimbom geride kalan 3 müsabakanın 2'sini kaybederken, 1'inde berabere kalmıştı.