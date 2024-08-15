Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak

Spor

Galatasaray , Süper Lig'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında yarın Konyaspor 'a konuk olacak. Lige galibiyetle başlayan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma saat 21.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Davinson Sanchez oynamayacak

Galatasaray'da, Hatayspor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2'nci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez, Konyaspor karşısında oynayamayacak.

İKİ TAKIMIN 47'NCİ RANDEVUSU

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 46 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 33 kez, yeşil-beyazlılar ise 5 kez sahadan galip ayrıldı, 8 müsabaka da berabere sona erdi. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 89, Konyaspor 31 gol kaydetti. İki takım arasında geçen sezonki maçlarda sarı-kırmızılılar, İstanbul'da 3-0, Konya'da 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada son olarak geçen sezon Hatayspor'a 2-1 kaybetti. Okan Buruk'un öğrencileri daha sonra oynadığı 12 müsabakada 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU YÖNETECEK

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.