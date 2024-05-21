Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda, dinamik ısınma, rondo çalışması ve çift kale maç yapıldı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

21.05.2024 21:36
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda rondo çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve dört takımlı turnuvanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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