Galatasaray, Konyaspor maçı için Konya\'ya hareket etti

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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya hareket etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, maçın oynanacağı Konya'ya hareket etti. Galatasaraylı kafile, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Konya'ya gitti.

Sarı-kırmızılıların Konyaspor karşılaşması kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat YIlmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius."

Süper Lig'in son haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin üç puan önünde, 99 puanla zirvede giren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında en az bir puan alması durumunda diğer maç sonucuna bakmaksızın 24. şampiyonluğunu ilan edecek. - İSTANBUL