Galatasaray, Konyaspor maçına 3 değişiklikle başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçına 3 değişiklikle başladı

Galatasaray, Konyaspor maçına 3 değişiklikle başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçına bir önceki maçın 11'inden 3 değişiklik yaparak başladı. Derrick Köhn, Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yerine Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu sahaya sürüldü.

16.08.2024 21:19
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçına son maçın 11'inden 3 değişiklikle başladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir önceki Hatayspor maçı 11'inden 3 değişiklikle karşılaşmaya başladı. Üst solunum yolundan enfeksiyon geçirdiği açıklanan Derrick Köhn'ün yanı sıra Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay bu maçın 11'inde yer almadı. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılılar müsabakaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'iyle başladı. Günay Güvenç, Elias Jelert, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Efe Akman, Yunus Akgün, Yusuf Demir ve Michy Batshuayi ise yedeklerde bekledi.

Gabriel Sara ilk kez 11'de

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11'de oynama şansı buldu. 25 yaşındaki orta saha Lucas Torreira'nın yanında orta sahada maça başladı.

Davinson ve Zaha kadroda yok

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 2 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez ile transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha kafileyle beraber Konya'ya getirilmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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