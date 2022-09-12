Galatasaray, Konyaspor için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Arabam.Com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 7. Haftasına girilirken bu hafta oynanacak olan karşılaşmalardan biri Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor olacak. 6. Haftayı deplasmanda galibiyetle kapatan Galatasaray bu hafta evinde de kazanmak istiyor. ANTRENMAN'IN DETAYLARI Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Arabam.Com Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek. KARŞILAŞMA NE ZAMAN OYNANACAK? Ligin 7. Haftası karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

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