Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.09.2022 14:03
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla arabam.com Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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