Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray, Konyaspor\'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu Gümüşhane'de coşkuyla kutladı. Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyon olmasının ardından sokaklara dökülerek bayraklar ve meşalelerle Atatürk Caddesi üzerinde tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

26.05.2024 21:49
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Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.

Gümüşhane'deki Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasının ardından sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle Atatürk Caddesi üzerinde tezahüratlar eşliğinde yürüyen taraftarlar takımlarının 24. lig şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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