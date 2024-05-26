Galatasaray, Konyaspor\'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

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Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.

Gümüşhane'deki Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasının ardından sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle Atatürk Caddesi üzerinde tezahüratlar eşliğinde yürüyen taraftarlar takımlarının 24. lig şampiyonluğunu doyasıya eğlenerek kutladı. - GÜMÜŞHANE