Galatasaray'dan Yusuf Demir girişimi - Son Dakika
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Galatasaray'dan Yusuf Demir girişimi

19.09.2022 12:54

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk asıllı Avusturyalı futbolcuları Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temasa geçtiklerini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk asıllı Avusturyalı futbolcuları Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temasa geçtiklerini söyledi.

Başkan Özbek, Aras Kargo ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni transferlerden Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için girişimde bulunup bulunmayacaklarının sorulması üzerine Özbek, "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Türk futboluna önemli hizmetler verebileceğini düşündüğümüz çok genç bir kardeşimiz. Bu genç yaşta son derece başarılı performansı oldu. Bu anlamda temaslarımız var. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübü başkanı, eski başkanlardan Adnan Polat'ın 11 yıl sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ve Nef Stadı'na gelmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçildiğimiz günden beri hep Galatasaray'ın barışması, camiada artık sevgi ikliminin hakim olması gerektiğini savunduk. Ne yaparsak yapalım, hangi projeyi getirirsek getirelim, camia içinde barışı sağlayamazsan bu projelerin başarıya ulaşması mümkün değil. Camianın büyük bir kısmı bunun bir ihtiyaç olduğunu görüyor. Birbirimize küsmüşüz, darılmışız. Ne oldu? Kavga'nın getirdiği ne var? Galatasaray'da artık kavgayı bitirmek, birleşmek istiyoruz. Projelerimizin başarıya ulaşması için buna ihtiyacımız var. Adnan Bey'i davet ettim. Kendisi 11 yıldır kulübe gelmeyen, küsmüş bir başkanımızdı. Artık buna son verdik. Sadece Adnan Bey değil, Galatasaray'da küs olan, camia içinde kavga eden herkesi barışmaya davet ediyorum. Adnan Bey ile projelerimizi konuşuyoruz. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Projelere destek verecek. Artık Galatasaray'da barış ikliminin ortaya çıktığını herkes görüyor. Barış iklimiyle sportif manada da başarı geliyor. Bu sevgi her şeye aksediyor. Galatasaray'ın sevgi ve barış iklimine ihtiyacı var. Buna kim hizmet ediyorsa, başımızın üstünde yeri var."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Yusuf Demir girişimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Yusuf Demir girişimi - Son Dakika
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