Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Şampiyonluk Pikniği Yapıldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Şampiyonluk Pikniği Yapıldı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu geleneksel şampiyonluk pikniği, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve diğer önemli isimlerin katıldığı organizasyonda, gelecek sezon için 25. şampiyonluk kutlamalarının planlandığı belirtildi. Katılımcılar, kazanılan kupalar ve şampiyonluklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

12.06.2024 21:15
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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu geleneksel şampiyonluk pikniği, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, organizasyona Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Divan Kurulu üyeleri, futbol akademisi antrenörleri, Taç Spor yönetici ve sporcuları ile camianın önemli isimleri katıldı.

Organizasyonda konuşma yapan Başkan Dursun Özbek, "İnşallah önümüzdeki sezon, yine bu şekilde 25. şampiyonluk kutlamamızı da yapmayı planlıyoruz. Beşinci yıldız için geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ve hatta biraz daha birliğimizi yukarıya çıkartarak beşinci yıldız hedefimize hep beraber yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, futbolda erkek ve kadın takımlarının kazandığı kupalar ve erkek sutopu takımının lig ve Avrupa'da elde ettiği şampiyonluk kupaları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Şampiyonluk Pikniği Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Şampiyonluk Pikniği Yapıldı - Son Dakika
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