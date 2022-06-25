Abdülkerim Bardakcı, resmen Galatasaray'da - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı, resmen Galatasaray'da

25.06.2022 20:11
Abdülkerim Bardakcı, resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakcıyı kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Kariyerine Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor altyapısına transfer oldu. Selçukluspor, Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Bardakcı, 2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübü Konyaspor'a dönerek sezonu burada geçirdi.

Stoper mevkisinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş klasmanlarında 26 kez forma giydi. Geride bıraktığımız sezonda Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 33 maça çıkan başarılı savunmacı, 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta forma giyen futbolcu, bu tek maçta bir asist yaptı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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