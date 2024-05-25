Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 4 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 4 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 654, Süheyl Batum da 199 oya ulaştı.
Özbek'e üçüncü ve dördüncü sandıklarda 162'şer oy çıktı. Batum ise üçüncü sandıkta 70, dördüncü sandıkta 61 oy aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 4 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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