Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 4 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 4 Sandık Sonuçları Açıklandı

Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 4 Sandık Sonuçları Açıklandı

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, Galatasaray Lisesi'nde açılan ilk 4 sandık sonuçları açıklandı. Başkan adaylarından Dursun Özbek 654 oy alırken, Süheyl Batum ise 199 oy aldı. Özbek üçüncü ve dördüncü sandıklarda 162'şer oy alırken, Batum ise üçüncü sandıkta 70, dördüncü sandıkta 61 oy aldı.

25.05.2024 16:59
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 4 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 4 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 654, Süheyl Batum da 199 oya ulaştı.

Özbek'e üçüncü ve dördüncü sandıklarda 162'şer oy çıktı. Batum ise üçüncü sandıkta 70, dördüncü sandıkta 61 oy aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 4 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 4 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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