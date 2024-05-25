Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 12 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 12 Sandık Sonuçları Açıklandı

Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 12 Sandık Sonuçları Açıklandı

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, Galatasaray Lisesi'nde açılan ilk 12 sandık sonuçları açıklandı. Mevcut başkan Dursun Özbek bin 877 oy alırken, rakibi Süheyl Batum 587 oy aldı. Özbek, sandıkların açıklanmasından hemen önce alkışlarla karşılandı ve Batum da Özbek'i tebrik etti.

25.05.2024 18:55
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Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 12 sandığın tasnifi tamamlandı.

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 12 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek bin 877, Süheyl Batum da 587 oya ulaştı.

Özbek'e 11. sandıkta 158, 12. sandıkta 124 oy çıktı. Batum ise 11. sandıkta 53, 12. sandıkta 35 oy aldı.

Bu sandıkların açıklanmasından hemen önce salona gelen mevcut başkan Dursun Özbek, alkışlarla karşılandı. Rakibi Süheyl Batum, Özbek'i tebrik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Seçimlerinde İlk 12 Sandık Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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