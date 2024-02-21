Galatasaray Kulübü, Selahattin Beyazıt\'ı Anma Paneli Düzenledi

Spor

Galatasaray Kulübünün unutulmaz eski başkanlarından 2022'de vefat eden Selahattin Beyazıt anısına düzenlenen "Selahattin Beyazıt: Cumhuriyet Tarihinin Sivil Diplomat" paneli yapıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panele merhum başkanın eşi Ayşe Beyazıt ve oğlu Murat Beyazıt'ın yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın önde gelenleri, akademisyenler, iş insanları, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmacılar, sarı-kırmızılı kulüpte 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında olmak üzere iki dönem başkanlık yapan Beyazıt'ın camia için öneminin yanı sıra, iş yaşamı, sanayici olarak yatırımları, 1972-1992 arasında Bilderberg'in Türkiye temsilciliği çalışmaları hakkında anekdotlar aktardı.

Dursun Özbek, konuşmasında Selahattin Beyazıt'ı yaptığı büyük hizmetlerden dolayı örnek aldığını kaydetti.

Kulübün en değerli gayrimenkullerinden Riva'daki araziyi Galatasaray'a kazandıran merhum Beyazıt'ın başkanlığı döneminde sarı-kırmızılı takım ligde üst üste 3 kez şampiyonluk kazanmıştı. Beyazıt'ın teknik direktörlüğe getirdiği Brian Birch yönetiminde takım, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.