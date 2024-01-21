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Galatasaray Kulübü, Selahattin Beyazıt'ı vefatının ikinci yıl dönümünde andı - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü, Selahattin Beyazıt'ı vefatının ikinci yıl dönümünde andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ı vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında anma töreni düzenledi. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova, Selahattin Beyazıt'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Anma töreni dualarla sona erdi.

Galatasaray Kulübü, Selahattin Beyazıt\'ı vefatının ikinci yıl dönümünde andı
21.01.2024 - 17:01,
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ı vefatının ikinci yıl dönümünde kabri başında andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda, "Kulübümüzde iki dönem başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı. 91 yaşında hayata veda eden eski başkanımızın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova, Selahattin Beyazıt'ın eşi Ayşe Beyazıt ve oğlu Murat Beyazıt ile sevenleri katıldı. Okunan duaların ardından anma töreni sona erdi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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