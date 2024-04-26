Galatasaray Kulübünde Yıllık Bütçe Toplantısı Yarın Yapılacak

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan bütçe toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak toplantıda yeterli çoğunluk şartı aranmayacak. Toplantı, saat 10.00'da başlayacak.
Genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu mali konularda sunum yapacak.
Toplantı, bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanmasıyla sona erecek.
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