Galatasaray Kulübünde Nisan Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünde Nisan Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübünde Nisan Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Galatasaray Kulübü'nün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlendi. Başkan Dursun Özbek, futbol takımlarının şampiyonluğa olan inancını vurgulayarak, taraftarları sakin olmaya davet etti. Ayrıca, depremden etkilenen bölge için yapılan yardımlar ve kulübün mali durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

17.04.2024 17:05
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Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya yönetim kurulundan başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara, genel sekreter Eray Yazgan ile üyeler İsmail Sarıkaya ve Bora İsmail Bahçetepe katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, futbol takımlarının rekorlar kırarak şampiyonluğa yürüdüğünü belirterek, "Oyuncuların mücadelesi, bizim şampiyonluğa olan inancımızı daha da pekiştiriyor. Hiç kimse merak etmesin. Birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarlarımızı, bir kez daha bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor. Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız ve sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan deprem felaketinin üzerinden 15 ay geçtiğini hatırlatan Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak depremden etkilenen bölge için seferber olduk. O bölgede yaşananları hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ramazanda açtığımız konteyner kentindeki iftar çadırında hemen her gün yaklaşık 2000 vatandaşımıza yemek dağıtımında bulunduk." diye konuştu.

Özbek, 23 Nisan'da Hatay ve Kahramanmaraş'ta olacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Her iki şehrimizde de ayrı oyun alanları düzenledik. Yaklaşık 1500 kardeşimizle birlikte olacağız. Beraber kutlayacağız bu bayramı. Hafta sonu Pendikspor ile oynayacağımız maçta da koruma altındaki 75 kardeşimizi stadımızda misafir edeceğiz."

Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 aylık bilançosunda (Haziran 2023-Şubat 2024) yaklaşık 600 milyon liralık kar açıkladıklarını vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu geliri, bu seviyede sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında bu hiç de kolay olmayacak. Kulübümüzün elindeki imkanları kullanıp bu faiz sarmalından çıkmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip bu anlaşmadan çıkmaktır. Mutlulukla söyleyebilirim ki Galatasaray Spor Kulübü, bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Dönemimiz bitmeden, yeni yönetimin Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş bir şekilde görevine başlamasını sağlayacağız. Bu borçlardan kurtulmak için atılması gereken adımlardan biri de Florya Tesisleri'nden Kemerburgaz'a taşınmaktır. Orada da inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başından itibaren Kemerburgaz Tesisleri'nde olacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. UEFA Kupası'nın yıl dönümünde (17 Mayıs) Kemerburgaz Tesisleri'nde bir piknik organize edeceğiz. Orada birlik ve beraberliğimizi bir kez daha kanıtlamış olacağız."

Toplantıda yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya da kulübün 27 Nisan'da yapılacak bütçe kongresiyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kulübünde Nisan Ayı Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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