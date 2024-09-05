Galatasaray'da Olağanüstü Divan Toplantısı

Spor

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığındaki toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü ve yönetim kurulunun aldığı tedbirlere ilişkin, divan kuruluna bilgi verildi.